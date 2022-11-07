"الأطباء العرب" يشيد بقمة المناخ ويدعو لإدراج قضايا الصحة في صميم المناقشات

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القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الأستاذ الدكتور أسامة رسلان، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ "كوب 27" المنعقد في شرم الشيخ، في هذا التوقيت، مشيدا بقدرة مصر على تنظيم قمة عالمية بهذا الشكل والمستوى المبهر.

وأكد الدكتور أسامة رسلان، في بيان اليوم، أن التغير المناخي يمثل تهديدا وجوديا للإنسان على كوكب الأرض، بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد، وشديدة التطرف في درجات الحرارة، ويهدد بحدوث كوارث بيئية يصعب مواجهتها.

وأعرب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، عن أمله أن تكون قمة المناخ في شرم الشيخ نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وتغير المناخ.

وشدد "رسلان" على التأثيرات الواضحة للتغيرات المناخية على الصحة العامة للإنسان، ما يستدعي وقفات جادة من جميع الدول وخاصة الدول الصناعية الكبرى، ، مؤكدا ضرورة الاستثمار فى الطاقة النظيفة لخفض انبعاثات الملوثات المناخية القصيرة الأمد.

وفي هذا الصدد، أكد رسلان ضرورة وضع صحة الإنسان فى صميم المفاوضات المرتبطة بتغير المناخ ضمن مناقشات القمة الحالية، حيث إن وضع سياسات للمناخ مرتبطة بالصحة من شأنه المساعدة في الوصول لقدر أكبر من الهواء النظيف، ومن المياه والأغذية الآمنة.

وأعتبر "رسلان" أن مشاركة العديد من رؤساء وملوك وزعماء العالم، وممثلي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، يعكس رغبة جدية في وضع الترتيبات والتوصيات المعنية بالحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيّف مع تداعياتها، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى دخول مرحلة التنفيذ.

كما ثمن الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، داعيا دول العالم إلى تبنى السلام وإنهاء معاناة الشعوب نتيجة الحروب والنزاعات.