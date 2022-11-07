شكرا لقرائتكم خبر عن حب الاستطلاع وأصدقاء السوء أبرز العوامل الدافعة لتعاطى المخدرات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد استعرضت تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، خلال أول 10 أشهر من عام 2022 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 136 ألفا و200 مريض إدمان ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، منهم 15201 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، إسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد"، والمناطق المجاورة، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.66 % بينما بلغت نسبة الإناث 5.34%، بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الآسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.