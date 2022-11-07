إزالة عقارات وتعويض السكان.. تفاصيل شريان مروري جديد في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من أعمال إزالة عقارات الصف الأول المتعارضة مع توسعة شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة.

ومن المقرر أن يساعد تأهيل وتوسعة هذا الشارع في خلق شريان مروري جديد في المنطقة يمثل حلقة الربط بين عدة مناطق مهمة وبعضها البعض ويقضي على الكثافات المرورية فيها.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن شارع حسين كامل سليم له أهمية كبيرة.

وأضاف نائب المنطقة الشرقية، لمصراوي، أن الشارع يربط بين شارع الثورة -امتداد طريق السويس- و 3 أحياء بالمنطقة الشرقية وتشمل: مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

وتم الانتهاء من صرف التعويضات القانونية لسكان الشارع بشكل منتظم وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.