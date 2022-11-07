بالفيديو.. الإعلامي محمود سعد يعرض فرصة ذهبية على عامل نظافة "كشري التحرير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

علَّق الإعلامي محمود سعد، على واقعة محمد عامل النظافة مع كشري التحرير، قائلًا إنَّه يحظى بفرصة ذهبية وعليه أن يفعل شيئًا.

وقال في بث مباشر له: محمد مشغول دلوقتي، شوفتله صورة بيلعب تنس وصورة تانية بيغني مع ابن شعبان عبدالرحيم ومُنطلِق في الحياة.

وأضاف: ناس كتير في الوطن العربي بيسألوا عن محمد وقصة الكشري، طبعًا هيطيرها بشوية تريندات كده وبعدين إبقى قابلني يا محمد بعد أسبوعين إذا حد افتكرك.. لكن استغل الفرصة دي، لأنها فرصة ذهبية أن الناس تعرفك، إنما تلبس شوية قمصان ورايح النادي تلعب تنس إيه ده؟ أنت حر يا محمد وربنا معاك.

وتابع: وفيه نكت جبَّارة طالعة على الكشري، والأمر ده فيه ناس بتكون دي شغلتها، عندنا مركز البحوث الاجتماعية، فيه باحثين كويسين جدًا، وفيه ظواهر لا بد أن تبحث، خاصة أن القصة بدأت إنسانية وبعد كده اتحولت.

واستطرد: ساعات يأتي من لا شيء أو ضجة شيء، كان ممكن فرصة لمحمد أنه يشتغل حاجة أو يعمل حاجة، لكن ربنا معاه على كل حال.