قافلة الأزهر الطبية بسيوة توقع الكشف على ألف مريض وتجري 44 عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وقّعت قافلة الأزهر الطبية إلى واحة سيوة، الكشف على ألف مريض بمختلف التخصصات، وأجرت 44 عملية جراحية، بالمجان.

واحتشد المئات من أهالي سيوة منذ الصباح الباكر بمستشفى سيوة المركزي، وواصلت العمل على قدم وساق بمختلف العيادات ومعمل التحاليل وغرفة العمليات بالمستشفى في منظومة متكاملة.

وعبر الأهالي عن سعادتهم بالقافلة والمجهود المبذول، مؤكدين أن الأزهر الشريف دائمًا ما يكون سباقًا في الأعمال الخيرية، وهو السند والداعم الأول لأهالي المناطق النائية من خلال ما يقدمه من قوافل طبية وإغاثية على مدار العام. وحظيت العيادات بإقبال منقطع النظير من أهالي سيوة، كان على رأسها عيادة المخ والأعصاب بأكثر من 140 حالة، وعيادة الرمد بـ 130 حالة، والصدر 90 حالة، والأطفال والجلدية، 85، و80 حالة على الترتيب، فيما أجريت 18 عملية جراحة عامة، و10 عمليات رمد، ضمن 44 عملية جراحية أجريت في اليوم الأول فقط.

وشهد اليوم الأول من فعاليات القافلة عددًا من اللقطات الإنسانية المؤثرة، واستطاع أطباء الأزهر الشريف، إنقاذ أرواح ثلاثة مرضى بإجراء عمليات جراحية سريعة وناجحة؛ الأول، كانت عملية إزالة زائدة على وشك الانفجار، تم إجراؤها بمجرد وصول القافلة؛ والثاني، كان لطفلة تعاني من أنيميا حادة، وتم توفير أكياس دم لها بشكل فوري، والثالث كان بقسم الطوارئ حيث تعرض أحد الأشخاص من أهل الواحة لحادثة، نتج عنها قطع جزئي في اليد، وإصبع الإبهام، وتمكن الدكتور سيد رشاد، الأستاذ المساعد بطب الأزهر من علاج القطع بشكل سريع بعملية جراحية ناجحة.

وتواصل القافلة عملها حتى نهاية الأسبوع الجاري، بمستشفى سيوة المركزي، وتقدم جميع الخدمات الطبية والأدوية، والتحاليل والمناظير والأشعة بشكل مجاني تمامًا بالتعاون مع جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية التابعة لمؤسسة أخبار اليوم.