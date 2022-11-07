يتيح دراسة الماجستير والدكتوراه.. تعاون جديد بين "المحامين" و"القومي للملكية الفكرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وقعت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بروتوكول تعاون مشترك مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

وينص البروتوكول الموقع على أن يتم تقديم الدورات التخصصية وبرامج الدراسات العليا المتخصصة في كل فروع الملكية الفكرية للمحامين؛ لإتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.

وأوضح نقيب المحامين أن النقابة سوف تنشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال التنظيم المشترك مع المعهد؛ لعقد لقاءات تدريبية في هذا الشأن، وعقد ندوات مشتركة في هذا المجال.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تقديم فرص دراسة الماجستير والدكتوراه في الملكية الفكرية للمحامين؛ بما يدعم الجانب الأكاديمي في هذا المجال الحديث، والذي يتطلب مزيدًا من الاهتمام في ضوء تطور الحياة وبزوغ مشكلات قانونية تتعلق بمجال الملكية الفكرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أهمية الملكية الفكرية وأن مجلس الجامعة قد كلف المعهد القومي للملكية الفكرية بتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية لكليات الجامعة ومنتسبيها والبدء في تسويق بعض الأفكار المتميزة.

وأشار الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، إلى أن البروتوكول يؤكد أن دراسة الملكية الفكرية تعد أمراً غير تقليدي نحتاج إليه في مصر بدرجة كبيرة، مطالبًا بمزيد من نشر ثقافة الملكية الفكرية وضرورة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمحامين عن الملكية الفكرية؛ بما يعطي خلفية تفيد المحامي الذي يتطلب عمله المزيد من البحث والدراسة في تلك المجالات غير التقليدية.

حضر توقيع البروتوكول محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الشباب، وشريف منطاوي منسق عام للجنة الشباب بنقابة المحامين، وخالد السني منسق عام للجنة الشباب بنقابة المحامين، والدكتور أحمد سمير اللويزي منسق عام للجنة الشباب بنقابة المحامين، وعلاء سمير اللويزي المحامي عضو لجنة الشباب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.