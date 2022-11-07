شاب يلجأ إلى الحبة القاتلة هربا من الاكتئاب بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أقدم شاب عشريني على التخلص من حياته بتناول قرص حفظ الغلال بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة.

تلقى مدير مباحث العاصمة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب إثر ادعاء انتحار بدائرة قسم الوايلي.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أن الجثة لشاب يدعى "رجب.م." يبلغ من العمر 25 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

التحريات بينت أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ودخل في حالة اكتئاب انتهت بإقدامه على التخلص من حياته بتناول قرص حفظ الغلال.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بالواقعة.