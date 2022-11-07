شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين" تشكل لجنة لبحث ملابسات أزمة تصميم مشروع ميناء بحـرى للصيد بدمياط والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت: الأمر الذي حدا بالنقابة أن تتابع عن كثب ما تم نشـره مـن بيانات على صفحات محافظة دمياط وكذا جامعة حورس وما تم تداوله في الوسط الهندسي في هذا الصدد، وبناء على ما سبق، فقـد قـرر مجلس نقابة المهندسين فور رصـده لتلك الأزمة، تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات هذا الأمر والتحقق مما تم نشره واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية مع أعضائها طبقا للقانون، حـال ثبوت إدانتهم، مع الإعلان عما تتخذه النقابة من إجراءات في الشأن تباعا.
ورحـبت نقابة المهندسين بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصـة في تنظيم المسابقات المعمارية وإدارتها طبقا للائحة المسابقات الخاصـة بهـا، وأكدت النقابة على حرصها الدائم والمستمر لتقديم يد العون والمساعدة لأعضائهـا مـن أصحـاب الابتكارات وتحفيزهم لمواصلة أعمالهم وحمايـة حقوقهم، ليكونوا نموذجا يحتذى لغيرهـم مـن أبناء مصر.