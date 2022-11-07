شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 18 ألفا من عاملى المنشآت السياحية والسائقين بشرم الشيخ ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان تطعيم أكثر من 18 ألفًا من العاملين بالمنشآت السياحية وسائقي السيارات بمدين شرم الشيخ بلقاحات فيروس كورونا، وكذلك تطعيم أكثر من 11 ألفًا و200 من مقدمي الطعام بالفنادق ضد الالتهاب الكبدي «A» وذلك لرفع الحالة الوقائية بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن إجراءات الحجر الصحي بالمطارات ومنافذ دخول محافظة جنوب سيناء، تتضمن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تهدف إلى اكتشاف أي حالة مصابة بأمراض معدية، مشيرًا إلى مناظرة الوافدين من خلال أجهزة مراقبة الكاميرات والبوابات الحراراية وأجهزة قياس درجة الحرارة «عن بعد» بالإضافة إلى المناظرة البصرية للركاب والقادمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع، كما يتم مراجعة الشهادات الصحية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء للقادمين من الدول التي ينتشر بها المرض.

وأشارت إلى تجهيز مستشفى شرم الشيخ الدولي بكافة التجهيزات الطبية والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع الحالات المرضية، مضيفًا أنه تم تجهيز 20 مستشفى للإخلاء بمحافظة جنوب سيناء، ومحافظات إقليم قناة السويس والقاهرة الكبرى، فضلاً عن تخصيص مستشفيات للتعامل مع حالات الحروق، وكذلك مستشفيات مخصصة للتعامل مع حالات الأمراض المعدية وعزلها، مؤكدًا توافر كافة المستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم وفصائلها بجميع مستشفيات الإخلاء.

يذكر أنه تم تخصيص خط ساخن للاستفسار عن الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة خلال المؤتمر، فضلاً عن توفير QR code يتم قراءته من خلال الهواتف المحمولة، ويحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات الطبية وأماكن تمركزها بمدينة شرم الشيخ.