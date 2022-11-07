شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: نشكر الرئيس السيسي على تزويد لبنان بـ17 شاحنة مستلزمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المساند للبنان ووقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب اللبنانى ودعمه في كل المجالات.

وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء اللبناني علي هامش مشاركة ميقاتي فى قمة المناخ ، شكر ميقاتي، الرئيس السيسي بشكل خاص على سرعة تلبية الطلب الذي تقدم له به خلال القمة العربية في الجزائر قبل أيام، بتزويد لبنان لقاحات وادوية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا.

وأوضح ميقاتى ان مصر ارسلت الى لبنان شحنة ادوية تقدر ب1705 اطنان من اللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعادل 17 شاحنة.

وقبيل افتتاح المؤتمر تم التقاط الصورة التذكارية لرؤساء الوفود المشاركة.