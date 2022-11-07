شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يلتقى العاملين بصندوق إعانات الطوارئ ويوجه بتحسين أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر
من جانبهم، قدم العاملون بالصندوق الشكر والتقدير للوزير للاستماع إليهم واستعراض المشكلات التي تواجههم، مع اقتراح كافة الحلول الممكنة لتذليلها، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمنشآت المستهدفة داخل الدولة المصرية.
يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2002 بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة ليقدم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا او جزئيا، وتتمثل عضوية أعضاء المجلس في منظمات أصحاب الأعمال، وأعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وأعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم.
حضر اللقاء محمد البدوي أمين عام الصندوق، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة.