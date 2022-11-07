شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يلتقى العاملين بصندوق إعانات الطوارئ ويوجه بتحسين أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، العاملين بصندوق إعانات الطوارئ للعمال، لمناقشة أوضاعهم والمعوقات التي تواجهم للعمل على تذليلها والتغلب عليها، وأصدر "الوزير" توجيهاته بدراسة وتحسين أوضاع العاملين المادية تماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وجاء في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه استمع للعاملين واطلع على مقترحاتهم وآرائهم لتطوير وتحسين العمل بالصندوق، كما تم عرض آليات عمل الصندوق ومقترحات تطويرها.

من جانبهم، قدم العاملون بالصندوق الشكر والتقدير للوزير للاستماع إليهم واستعراض المشكلات التي تواجههم، مع اقتراح كافة الحلول الممكنة لتذليلها، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمنشآت المستهدفة داخل الدولة المصرية.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2002 بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة ليقدم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا او جزئيا، وتتمثل عضوية أعضاء المجلس في منظمات أصحاب الأعمال، وأعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وأعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم.

حضر اللقاء محمد البدوي أمين عام الصندوق، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة.