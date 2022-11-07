شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية بها.

وشهد المحافظ، طابور الصباح واستمع لفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم، بالإضافة إلى عروض عسكرية ورياضية مقدمة من طلاب المدرسة، شملت عروضا للتعليم الأولى وعروض الاشتباك والوثب الطويل وتمارين اللياقة البدنية وعرضا لمهارات فنون القتال، مكرما عدداً من المدرسين والطلاب المتميزين.

وتفقد محافظ الجيزة، انتظام الدراسة من داخل أحد الفصول الدراسية وفصل التأسيس العسكري لتعليم الطلاب أسس الانضباط العسكري داخل وخارج المدرسة، وتابع إحدى الحصص الدراسية حول معنى الوطن وخطورة الشائعات، مؤكدا على ضرورة إدراك معنى الوطن وأهمية الحفاظ عليه وضرورة التأكد من مصادر الأخبار وعدم ترديد الشائعات.

وناقش المحافظ، مع الطلاب المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والمنافع التى ستعود عليهم وعلى أسرهم من تطوير للخدمات وزيادة فرص العمل وتحسين سبل المعيشة، مؤكداً لهم أن ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية يهدف إلى خلق بيئة عمل ومستقبل متفائل للأجيال الجديدة.

وأكد المحافظ خلال جولته، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرا بالمدارس الثانوية الفنية العسكرية من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والانضباط الذي يمثل أهم أسس النجاح، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم والجهود التي أثمرت عن منظومة المدارس الثانوية الفنية العسكرية، بهدف خلق جيل صالح منتج ومبدع وقادر على مواجهة التحديات ويتمتع بالانضباط والمهنية.

وشهدت الزيارة، تفقد الورش التعليمية ومعارض المنتجات ومعامل الـ CNC للتحكم عن بعد وتنظيم المحاكاة العملية للطلاب على إنتاج وعرض المنتجات، حيث أكد محافظ الجيزة على أهمية التعليم الفنى، وأنه أساس التنمية والنهوض بالصناعة المصرية.

ووجه "راشد"، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة توفير الدعم اللازم لتطوير الصناعة بالمدارس الفنية عن طريق وضع خطة متكاملة تشمل برامج تدريبية وتنشيط للوحدات الإنتاجية وتكثيف عمليات الترويج وتسويق المنتجات وإقامة المعارض الدورية لها بنطاق المحافظة.