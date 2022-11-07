شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن الفترات الدراسية لمادة اللغة العربية والقيم واحترام الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، البرنامج والفترات الدراسية في مادة اللغة العربية والقيم واحترام الآخر لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام، ثانوي) للعام الدراسي الحالى، موضحة أن مدة الفترة الدراسية 90 دقيقة أى حصتين دراسية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، جدول الحصص الدراسية والفترات الزمنية لمادة اللغة العربية لجميع المراحل التعليمية من الصف الأول الابتدائي وحتي الثالث الثانوي وهي كالتالي:-

- المرحلة الابتدائية: يتم تخصيص ست فترات لمادة اللغة العربية للصفوف الدراسية الثلاثة الأولي (الأول والثاني والثالث)، الصفين الرابع والخامس الابتدائي خمس فترات، والصف السادس الابتدائي ست فترات.

- المرحلة الإعدادية: يتم تخصيص أربع فترات ونصف لمادة اللغة العربية للصفوف الدراسية (الأول والثاني والثالث).

- المرحلة الثانوية العامة: يتم تخصيص 3 حصص لمادة اللغة العربية للصفوف الدراسية (الأول والثاني والثالث).

- الثانوي الفني: يتم تخصيص 3 حصص للثانوي الفني العام والجدارات، وحصتان للثانوي الفني المهني والمزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.