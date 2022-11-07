شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات نوفمبر مع المنحة الاستثنائية لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت إلى استمرار الصرف الإثنين بالزيادة المقررة بالمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.