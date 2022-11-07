شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى يصل إلى شرم الشيخ لحضور "COP27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إلى شرم الشيخ لحضور الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (Cop27)، حيث من المقرر أن يعلن عن المزيد من الدعم للاقتصادات النامية لمعالجة آثار تغير المناخ.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، يشارك كليفرلي في (COP27) للدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر المناخ COP26 في جلاسكو العام الماضي ودعم الاقتصادات النامية لمعالجة آثار تغير المناخ.

وسيعلن كليفرلي عن مجموعة من الاستثمارات البريطانية الكبيرة التي تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه استرليني لدعم الاقتصادات النامية للاستجابة للكوارث المتعلقة بالمناخ والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتحقيق الأهداف المحددة في COP26.

ومن المتوقع أن يصدر مجموعة من الإعلانات المتعلقة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ في المؤتمر في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك أن المملكة المتحدة ستضاعف ثلاث مرات التمويل لبرامج التكيف من 500 مليون جنيه استرليني في عام 2019 إلى 1.5 مليار جنيه استرليني في عام 2025.