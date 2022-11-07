وزير التموين: توزيع 100 طن لحوم سودانية شهريًّا عبر "الأوقاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على منحها 100 طن لحوم سودانية كل شهر؛ لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا، قائلًا إن الوزارة تتيح كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 76 جنيهًا في المجمعات.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها، أن الإفراج عن شحنات الصويا بالموانئ يؤدي إلى انفراجة في الدواجن الأيام المقبلة، مؤكدًا أن سعر العلف انخفض بعد هذا الإفراج، منوهًا بأن الوزارة أبرمت عقودًا شهرية مع اتحاد الدواجن؛ من أجل توريد دواجن مذبوحة في مصر للمجمعات، موضحًا أن الوزارة تعمل على تبريدها وضخها بسعر 65 جنيهًا.

وأشار وزير التموين إلى أن كيلو اللحوم السوداني الطازج بـ115 جنيهًا؛ حيث تلك الرؤوس تربَّى في السودان لصالحنا، وتعد من أفضل اللحوم؛ لأنها تربَّى بمراعٍ طبيعية وجيدة جدًّا، ونعمل على توفيرها في المجمعات وكل المناسبات.