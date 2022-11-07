رئيس جامعة الأزهر يشيد بحصول مركز الحاسب الآلي على شهادة الأيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حصل مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر، ولأول مرة على الشهادة الدولية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية الأيزو (ISO21001:2018) وذلك بعد اجتياز المراجعة والتدقيق بجدارة.

وسلّمت الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، شهادة الأيزو إلى رئيس الجامعة، الذي أشاد بذلك مؤكدًا أنها تصب في توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030م.

ووجهت مديرة مركز الحاسب الآلي، بجامعة الأزهر الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف، لجهودهم المخلصة في دعم مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم والحصول على شهادة الأيزو، وحرصهم على التوافق مع معايير الجودة العالمية، جدير بالذكر أن حصول مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر على شهادة الأيزو يعكس حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على ملاحقة التطور التكنولوجي الذي أصبح أحد متطلبات العصر في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر مركزًا معتمدًا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وهو في طليعة المراكز الحاصلة على شهادة الاعتماد في أساسيات التحول الرقمي من المجلس الأعلى للجامعات، وهو مركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والتي سبقها بسنوات كثيرة اعتماد المركز أيضًا وحصوله على شهادة اعتماد دولي من icdl arabia من منظمة اليونسكو، إضافة إلى ذلك فإن مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر كان في طليعة المراكز التدريبية في الجامعات المصرية التي قامت بخطوات ملموسة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية؛ من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين، والطلاب والطالبات على أساسيات الحاسب الآلي.