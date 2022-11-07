المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ فاعليات في نطاق محافظاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدني بالمحافظات المختلفة، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية عدد من الفاعليات بالمحافظات التى تقع في نطاق المسئولية، حيث قامت المنطقة الشمالية العسكرية بتنظيم احتفالية لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية والمجتمع المدنى في كافة المراحل التعليمية والمتفوقين رياضياً وكذا تكريم عدد من مديري المدارس بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية، تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والغنائية وسط حالة من البهجة والفرحة التى غمرت الحاضرين.

كما نظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية رياضية تضمنت ماراثون دراجات بخارية ودراجات هوائية شارك به الآلآف من شباب الجامعات والمدارس والنوادى بمحافظة الأسكندرية بدءً من كوبرى استانلي حتى مكتبة الإسكندرية، واختتمت الإحتفالية الرياضية بعدد من العروض الرياضية والغنائية والفنية بساحة بشاير الخير ومكتبة الإسكندرية.

كما نظمت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعي لعدد (110) شاب وفتاة من أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية بالتعاون مع محافظة الغربية، وذلك بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وتضمن الحفل تنفيذ عرضاً للموسيقات العسكرية ، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرق الفنون الشعبية، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين .

وأكد اللواء أح أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال تنفيذ تلك الأنشطة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع المدني بمختلف فئاته بالتعاون مع كافة الجهات المعنية إيماناً بالدور المجتمعى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية لا يدخرون جهداً لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل.

من جانبهم عبر أبناء المحافظات التى تقع في نطاق مسئولية المنطقة الشمالية العسكرية عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لدعم المجتمع المدني.