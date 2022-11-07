تراث الفيوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على مدار يومين، فعالية فنية تحت عنوان تراث الفيوم، وذلك ضمن فعاليات تراث المحافظات والتي ينظمها المتحف بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة الفيوم.

ومن جانبها قالت نانسى عمار أخصائي تراث أول وتواصل حضارى، أن الفعالية تضمنت عدد من الورش الفنية التفاعلية عن الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم و المتوارثة عبر الأجيال وتعريفها للمشاركين من الجمهور كصناعة الفخار والتي تشتهر بها قرية تونس، وفخار الحفرة الذي يشتهر بانتاجه وادى النزلة، وورشة فنية عن صناعة السجاد اليدوي باستخدام النول، وكيفية استخدام منتجات النخيل في صناعة منتجات يدوية طبيعية كأشغال الخوص.

وأضافت أنه تم أيضا تنظيم معرضا للصور الفوتوغرافية، لمجموعة من أعمال الفنانين والتي تعرض أبرز المشاهد عن تراث الفيوم، من بينها معرض فرصة أخرى للفنان محمد النوبى والذي يقدم بورتريهات الفيوم، بالإضافة إلى عرض ماكيت خشبي للساقية كواحدة من أهم معالم تراث الفيوم.

واختتمت الفعالية بعرض فنى لفرقة عرب الفيوم، وسط حضور جماهيري، حيث أبدى الزائرين سعادتهم بمشاهدة الفنون الشعبية والآلات الموسيقية التى يزخر بها تراث الفيوم، والورش الفنية المقامة، وقد حرص المتحف على تقديم شهادات التقدير لجميع الفنانين المشاركين بالفعالية، وذلك تقديرا لما قدمه بهدف إثراء المعرفة لدى الجمهور بالتراث والموروثات المصرية

وشارك في تنظيم الفعاليات الدكتور معتز أحمد محمد مدير عام السياحة بالفيوم، ومحمود كامل عبدالغني باحث سياحي بالهيئة ونخبه من الفنانين ومبدعى الحرف التراثية .