ضبط شخص بالقاهرة بحيازته كميات كبيرة 12 طن مواد غذائية مجهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق)؛ لادارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (4 طن زيت طعام – 3.600طن ملح طعام – 2.800 طن مكرونة – 1.300 طن خل طعام - 500 كيلو دقيق - 80 كيلو أرز بسمتي - بإجمالي " 12.280 طن مواد غذائية " - وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ).

بمواجهة المتهم اعترف بادارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.