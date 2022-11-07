ضبط مسئول مطبعه لاتهامه ببيع وتداول كتب خارجية دون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مسئول عن مطبعة؛ لقيامه ببيع وتداول كتب خارجية بدون تصريح بالقاهرة.

معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (مسئول عن مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) ببيع وتداول كتب خارجية خاصة بمراحل تعليمية مختلفة غير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بالمطبعة المشار إليها، وعثر بداخلها على (3000 كتاب خارجي لمراحل تعليمية مختلفة) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.