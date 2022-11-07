كشف ملابسات السرقة من داخل شقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطلان بالقاهرة؛ لقيامهما بسرقة شقة أحد الأشخاص بأسلوب التسلق.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم ) باكتشافه سرقة (مبلغ مالي - 2جهاز " لاب توب " – 3 هواتف محمولة - 3 ساعات ماركات مختلفة - 2 حقيبة ظهر - حقيبة لاب توب - ومشغولات ذهبية وفضية) من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما عدا المبلغ المالي أقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.