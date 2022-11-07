طعنة بالصدر.. ضبط عامل قتل آخر بسبب تجارة الخردة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عامل خرده؛ لقيامه بالتعدي بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته والتي أودت بحياته.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل خردة ، مقيم دائرة القسم) متوفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر .

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (زوجة المتوفى) وبسؤالها قررت بأنه حال تواجد زوجها وعامل خردة أسفل العقار محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما حول مبالغ مالية مستحقة للمجني عليه حول تجارتهما في الخردة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.