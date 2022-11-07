الداخلية: ضبط المتهمين بإطلاص الرصاص على شخصين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تعرض شخصان لإطلاق أعيرة نارية وإصابة أحدهما بطلق ناري بالشرقية، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، بورود اتصال هاتفي لإدارة النجدة تضمن تعرض (شخصان "أحدهما مُصاب بطلق ناري") لإطلاق أعيرة نارية بمنطقة العجيزي بدائرة المركز والاستيلاء منهما على مبلغ مالي كان بحوزتهما كرهاً عنهما .

بالانتقال والفحص قررا بحضورهما للمنطقة المشار إليها مستقلان سيارة ملاكي قيادة وملك أحدهما؛ لمقابلة أحد الأشخاص تعرفا عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك لتغيير مبلغ مالي "عملات وطنية" بمبلغ آخر "عملات أجنبية"، ولدى وصولهما للمنطقة المشار إليها ترجلا من السيارة وتقابلا مع ذلك الشخص، وأثناء ذلك فوجئا (بثلاثة أشخاص) يستقلون دراجة نارية وطلبوا منهما المبلغ المالي الذي بحوزتهما فاستقلا السيارة محاولان الهرب فتتبعهما المذكورين وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما فأحدثوا إصابة أحدهما وتمكنوا من إيقاف السيارة واستولوا منهما على حقيبة بداخلها المبلغ المالي ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص (أحدهم له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد المتهمين عن (جزء من المبلغ المستولى عليه - الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية " - بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة) والمستخدمين في ارتكاب الواقعة وأضاف أحد المتهمين بقيامه بإيداع (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على حسابين بأحد تطبيقات الدفع الإلكتروني "مُحددين" ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.