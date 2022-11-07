ضبط شخص بالقاهرة يروج أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص، يروج أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في منطقة عابدين.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مسئول عن محل إلكترونيات كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وعثر بداخله على (50 جهاز ريسيفر مزود بمدخل للإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.