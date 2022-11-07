شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اقترانات وزختى شهب وبدر وخسوف.. أبرز الظواهر الفلكية خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر نوفمبر 2022 ، موضحا أن هذا الشهر سيشهد 6 اقترانات وزختى شهب وبدر وخسوف، وتقابل ومحاق .

وفيما يلى أهم الظواهر الفلكية المرتقبة فى شهر نوفمبر كما يلى:

- 4 نوفمبر اقتران القمر و المشتري :

يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) عند دخول الليل في هذا اليوم وحتى غروبهما الساعة 2:45 فجر اليوم التالي .

- 4 - 5 نوفمبر زخة شهب الثوريات:

وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة ، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع، تنتج شهب الثوريات من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 - TG10 ، وايضا من مخلفات المذنب 2P-Encke وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر.

وسيحجب القمر شبه الكامل الكثير من الشهب باستثناء اللامع منها، وأفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الثور وهو سبب تسميتها، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء .

- 8 نوفمبر اكتمال القمر (بدر ربيع الثاني) :

يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل في هذه الفترة دون أجهزة، أما ذروة البدر الكامل فستكون في 8 نوفمبر، حيث يشرق القمر من الشرق بعد غروب الشمس مباشرة.. ويكون قرصه كامل الاستدارة ويبلغ لمعانه 99.9 % ، و يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار ، كما يُعرف أيضا بالقمر الفاتر، ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

- 8 نوفمبر خسوف كلي للقمر:

يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض ، فيصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموي ، وسيكون الخسوف مرئيا في شرق روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ وأجزاء من غرب ووسط أمريكا الشمالية، ولكنه لا يرى في أفريقيا أو أوروبا ، وبالتالي لا يرى في مصر أو المنطقة العربية .

- 9 نوفمبر أورانوس في وضع التقابل مع الشمس :

سيكون كوكب أورانوس في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير أورانوس ، علما بانه لا يُرى بالعين المجردة ، ولكنه يظهر كنقطة خضراء - زرقاء في جميع التلسكوبات باستثناء الكبير منها

- 9 نوفمبر اقتران القمر والثريا :

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades - الاخوات السبع أو (الثريا) في برج الثور عند دخول الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي ..

- 10 - 11 نوفمبر اقتران القمر و المريخ

يقترن القمر مع كوكب المريخ (الأحمر اللون)عند شروقهما الساعة 7:20 مساء تقريبا في ذلك اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي.

13 نوفمبر اقتران القمر و بولوكس :

يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء (التوأمان) عند شروقهما الساعة 9:10 مساء تقريبا في ذلك اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي .

- 17 - 18 نوفمبر زخة شهب الاسديات:

وهي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهابا في الساعة ، وتشتهر هذه الزخة الشهابية بأن لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوثها ، وقد حدث هذا الأمر أخيرا عام 2001، و تنتج شهب الاسديات من حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب تمبل- تتل الذي تم اكتشافه عام 1865، وتستمر هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر ، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وفجر 18 نوفمبر .

وسيحجب قمر التربيع الثاني العديد من الشهب الخافتة هذا العام باستثناء اللامع منها، وأفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد وهو سبب تسميتها، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر بالسماء.

- 24 نوفمبر القمر الجديد (محاق جمادى الأول) :

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضىء مواجها للشمس، ووجهه المظلم أو ظله مواجها للأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم.

وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .

- 29 نوفمبر اقتران القمر و زحل:

يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) للمرة الثانية خلال هذا الشهر ، حيث يرى عند دخول الليل في هذا اليوم وحتى غروب زحل الساعة 10:00 مساء تقريبا.

وأشار تادرس، إلى أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس، حيث إن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا ، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .