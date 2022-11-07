شكرا لقرائتكم خبر عن 11 خطوة لتوصيل خدمة مياه الشرب لأول مرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص أول مرة.

الإجراءات:

1-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3-إجراء فنى الشبكة المعاينة على الطبيعة .

4-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).

6-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .

7-قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.

8-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9-توقيع العميل للعقد.

10-الانتهاء من تقديم الخدمة .

المستندات المطلوبة

1-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3-سند الحيازة او الملكية.

4-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد) .

5-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6-الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان .

7-الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن) .

8-بطاقة الرقم القومي للعميل .

9-إيصال مياه من اقرب جار.

10-إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11-أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.