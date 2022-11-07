شكرا لقرائتكم خبر عن "لو هتشترى شقة".. 7 خطوات لنقل ملكية عداد المياه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
”الخليج 365” يوضح في السطور التالية الخطوات والمستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه من مشترك لآخر.
الإجراءات
- قيام العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب الخدمة.
- توقيع العميل القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.
- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.
- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.
- سداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك إن وجدت.
- توقيع عقد مع العميل الجديد.
- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل على الفاتورة اسم العميل.
المستندات المطلوبة
1-طلب الخدمة من العميل الجديد.
2-بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.
3-سند الملكية أو الحيازة.
4-تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.
5-صورة آخر فاتورة على الاشتراك.
6-آخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.
7-في حالة إذا كان المشترى أحد الورثة للمنتفع السابق، يجب تقديم إعلام وراثة شرعي، وتنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.