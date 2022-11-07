هل يحتاج الأطفال للتطعيم بلقاح الأنفلونزا؟.. هيئة الدواء توضح

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت هيئة الدواء في منشور: قد يحتاج بعض الأطفال من عمر 6 أشهر، وحتى 8 سنوات إلى جرعتين.

وتابعت: الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط، على أن يفصل بين الجرعتين أربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل.

واستكملت: إذا كان طفلك عمره أكثر من 9 سنوات، أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الأنفلونزا في السنوات السابقة؛ فإنه يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الأنفلونزا هذا الموسم.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل أخذ لقاح الأنفلونزا، للتأكد من أن الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية، مثل الربو أو الحساسية، نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.