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ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 7/11/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:44  ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 42: 2

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء  6:24

 

الإسكندرية         

 

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:45

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:41

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد  صلاة العصر 2:38 م 

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:19  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:31

وقت صلاة الظهر 11:27 

موعد صلاة  العصر 2:33 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:35  ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:21

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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