شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 7/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 42: 2

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:24

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:45

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:41

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:38 م

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:19 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:31

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:33 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:21