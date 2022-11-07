خلاف وضيق رسما النهاية.. المشهد الأخير في حياة شاب داخل منزله بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على التخلص من حياته بتناول مادة سامة بمحافظة الجيزة؛ لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل منزله.

وجه اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

المعاينة أثبتت أن الجثة لشاب في مقتبل العمر يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد آثار إصابات ظاهرية، وأنه أقدم على التخلص من حياته بتناول مادة سامة؛ بسبب خلافه مع والدته ليدخل في حالة اكتئاب.

تم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة بالواقعة.

الدولة تعمل على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.