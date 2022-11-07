الأرصاد: هذه المناطق معرضة للأمطار غدا.. وظاهرة في القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الاثنين، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

ووفق ما أعلنته الأرصاد في بيان لها، تشهد القاهرة الكبرى نشاط رياح أحيانًا، وجنوب الوجه البحري يشهد نشاط رياح أحيانًا وفرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 27 والصغرى 17 وشرم الشيخ 29 و21 والإسكندرية 25 و17 ورفح 26 و18.