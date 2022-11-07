شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية: التغيرات المناخية السيئة تزيد من فقدان الوظائف عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن أزمة التغيرات المناخية تزيد من تعقيد مسألة البطالة وفقدان فرص العمل عالميًا.

وأشار أوشلان فى حوار خاص لـ"dmc" فى تغطيتها المخصصة لفعاليات قمة المناخ 27 مع الإعلامى رامى رضوان، أن سوء الحالة المناخية يتسبب فى اختفاء وظائف واستحالة استحداث وظائف جديدة.

وشدد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أنه بالرغم من تضمين اتفاقية باريس للمناخ فى 2015، مواد حول استحداث وظائف جديدة تماشيًا مع الضرورة الإنمائية لكن التنفيذ لم يتم بشكل مثالى بسبب التداعيات الاقتصادية ثم جائحة كورونا.

وتابع " المنظمة تهتم بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بدمج قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة والبيئة المستدامة، فى كافة المشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة، لأن الهدف الرئيسى هو خلق فرص عمل لائقة وفى نفس السياق تكون فرص العمل عبارة عن وظائف تحقق بيئة أكثر استدامة وشمولا.

يذكر أن منظمة العمل الدولية وفقا لآخر إحصائية فى عام 2022 من منظمة العمل الدولية، تحدثت عن وجود 73 مليون عاطل، من آثار التضرر بسبب التغيرات المناخية.