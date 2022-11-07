شكرا لقرائتكم خبر عن "الري": 40 مؤسسة دولية مختلفة تشارك في جناح الوزارة بقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن العالم لم يكن يهتم في السابق بقضية المناخ، ولكن التغيرات المناخية لها ارتباط وثيق بالمياه، مشيرا إلى أن هناك 40 مؤسسة دولية مختلفة تشارك في جناح وزارة الري بقمة المناخ.

وأضاف الدكتور هاني سويلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن المياه تؤثر في جميع نواحي العمل المناخي، موضحا أنه مع زيادة درجات الحرارة على مستوى العالم وخاصة في منطقة إفريقيا يزداد التبخر من المياه ويزيد الضغط على الموارد المائية الموجودة.

وتابع: "المياه لابد أن تدخل في ملف التغيرات المناخية، وكان في قبول عالمي غير مسبوق حينما طرحنا هذه القضية منذ عدة شهور، والتركيز سيكون على وضع المياه على الاجندة الدولية وهذا ما نعمل عليه خلال مدة انعقاد قمة المناخ".