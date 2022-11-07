شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث رئيس مؤتمر cop27: تمكين صوت الشباب بشكل فعال له دور فى تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أمنية العمرانى، مبعوث رئيس مؤتمر cop27، إن أهم شئ فى التغير المناخى هو دور الشباب، وتمكين صوتهم بطريقة فعالة كى تقلدنا الدول المستضيفة فيما بعد، ولذا قدمنا فى المؤتمر الأخير مبعوث للشباب حتى يكون حلقة وصل ما بين طلبات الشباب وأصواتهم والتحديات التى نواجهها.

أضافت الدكتورة أمنية العمرانى، خلال لقاءها بقناة إكسترا نيوز، أن قضية المناخ أكبر خطر على صحة الإنسان فى القرن الـ 21 ، مشيرة إلى أن الشباب له دور فى نشر الوعى حول العالم عن أهمية صوت الدول مثل مصر وأفريقيا والأكثر تأثرا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ونوهت أمنية العمرانى، إلى كنت أسافر وانا فى الفرقة الثانية بكلية الطب خارج مصر وفى وجودى بأمريكا شاهدت إعصار أثر على صحة المجتمع والذى ظهر على الصحة البدنية والنفسية للمواطنين داخل المستشفيات هناك، مضيفة أنه عندما عدت لجامعة عين شمس أعطيت أهتمامى للقضية وأن التغير المناخى له علاقة مباشرة بالصحة.