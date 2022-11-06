شكرا لقرائتكم خبر عن قادة العالم فى شرم الشيخ.. أحدث الوافدين خلال الساعات الأخيرة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوافد القادة ورؤساء الدول إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة فى فعاليات قمة المناخ العالمية، التى تستضيفها مصر، إذ وصل قبل قليل رئيس المجلس القيادة اليمنى رشاد محمد العليمي، الأحد، إلى للمشاركة في قمة المناخ التي تنطلق اعمالها غدا الاثنين برعاية الأمم المتحدة.

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف أحدث الوافدين خلال الساعات الأخيرة للمشاركة فى قمة المناخ cop27: