أخبار مصر

قادة العالم فى شرم الشيخ.. أحدث الوافدين خلال الساعات الأخيرة (إنفوجراف)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قادة العالم فى شرم الشيخ.. أحدث الوافدين خلال الساعات الأخيرة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوافد القادة ورؤساء الدول إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة فى فعاليات قمة المناخ العالمية، التى تستضيفها مصر، إذ وصل قبل قليل رئيس المجلس القيادة اليمنى رشاد محمد العليمي، الأحد، إلى للمشاركة في قمة المناخ التي تنطلق اعمالها غدا الاثنين برعاية الأمم المتحدة.

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف أحدث الوافدين خلال الساعات الأخيرة للمشاركة فى قمة المناخ cop27:


أحدث الوافدين خلال الساعات الأخيرة للمشاركة فى قمة المناخ cop27

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا