معًا من أجل مستقبل الأرض.. برنامج افتتاح القمة الرئاسية فى cop27 بشرم الشيخ (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - وسط مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، وبحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، يشاركون فى فعاليات مؤتمر المناخ العالمى الذى تستضيفه مصر، تنطلق غدا القمة الرئاسية التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر.

وتستضيف شرم الشيخ، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.