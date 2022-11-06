طالبة بالمرحلة الإعدادية.. حجز المتهم بالاعتداء على طفلة داخل مسكنه في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة المرج، حجز طالب ثانوي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، في الاتهام الموجه له بإقامة علاقة مع طالبة في المرحلة الإعدادية بالمرج.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج، مفاده تقدم سيدة مسنة ببلاغ تتهم فيه طالب ثانوي عمره 17 سنة بهتك عرض حفيدتها داخل شقته.

وقالت المبلغة، إن المتهم استدرج حفيدتها وعمرها 13 عاما إلى شقته وهتك عرضها، وأضافت أن الفتاة تقيم برفقتها بعد انفصال والديها، وأن الفتاة أخبرتها فتوجهت إلى قسم الشرطة وبإعداد الأكمنة تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وأنه واقَعها بمحض إرادتها.