الحماية المدنية تنقذ قاطني شقة بكمبوند التعمير في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، حريقَا اندلع بشقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب داخل كمبوند التعمير.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المجنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 7 بكمبوند التعمير، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون امتداده إلى المجاورات.