حريق هائل في طابقين بعقار مجاور لسنترال البراجيل

تبين بالفحص نشوب حريق بالطابقين الثالث والرابع من عقار مكون من 5 طوابق بشارع صلاح حبيب بمطار إمبابة، ويعمل رجال الإطفاء على مجابهة مصدر النيران دون خسائر في الأرواح.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012