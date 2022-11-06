حريق هائل في طابقين بعقار مجاور لسنترال البراجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق هائل في طابقين بعقار سكني بمنطقة الوراق شمال الجيزة، الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بجوار سنترال البراجيل.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء الشمال بالتنسيق مع مأمور القسم.
تبين بالفحص نشوب حريق بالطابقين الثالث والرابع من عقار مكون من 5 طوابق بشارع صلاح حبيب بمطار إمبابة، ويعمل رجال الإطفاء على مجابهة مصدر النيران دون خسائر في الأرواح.