التموين: الأرز متوفر في الأسواق بـ12 جنيها للكيلو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة ليس لها أي دور في ارتفاع الأسعار، ولكنه جشع بعض التجار، موجها الشكر والتحية للتجار الشرفاء الذين ينفذون مبادرات لخفض أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الأرز؛ حيث أصبح سعره 12 و15 جنيها فقط للكيلو والزيت بأسعار مخفضة للغاية في المعارض والمتاجر الكبيرة.

وأضاف خليل، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك معارض في محافظة القليوبية وعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، متوفر بها السلع الغذائية مثل الأرز والزيت وبعض السلع بأسعار مخفضة للغاية، حيث تم توزيع كميات كبيرة في المحافظات من الأرز بأسعار مخفضة للغاية تبدأ من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا للكيلو.

وتابع: "هناك توزيع عادل في جميع المحافظات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للغاية من أجل المواطنين وللتخفيف عن كاهل محدودي الدخل"، مشيرًا إلى أننا نجني ثمار ما أحدثناه في محصول القمح من إنشاء صوامع بالإضافة إلى توريد محصول القمح والذي وصل إلى 4 ملايين طن، إلى جانب أن هناك مراقبة شديدة للأسواق والأسعار في القطاع الخاص.