68 جنيها لكرتونة الأبيض و70 للأحمر.. الزراعة تطرح كميات من بيض المائدة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا تجوب القرى بالمحافظات المختلفة.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع المختلفة، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، بأسعار مخفضة، تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء.

وأشار صالح إلى أنه تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برئاسة الدكتور حسن الفولي، وتحت أشراف المهندس عارف محمد علي مدير مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، تم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة وأمام ديوان المحافظة بأسيوط، اليوم، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار وتنفيذ مبادرة الرئيس محاربة الغلاء.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أنه تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة البالغ عددها 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا في جميع المحافظات بأسعار 68 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، و70 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، وذلك في إطار حرص الوزارة لخفض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.