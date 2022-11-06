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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد جناح جامعة الجلالة في مؤتمر COP27.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في اليوم الأول لقمة المناخ COP27، استقبل الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتورة رنا زيدان، أمين عام الجامعة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جناح الجامعة بالمؤتمر.
وأشادت الوزيرة بمجهود طلاب الجامعة في تصميم وتنفيذ الجناح بالكامل من مواد معاد تدويرها، كما أثنت فؤاد كذلك على دور جامعة الجلالة في نشر الوعي بين طلابها، وتشجيعهم على تطبيق مفهموم الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف خطة مصر ٢٠٣٠.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، التقت مع نظيرتها الكينية، لمناقشة المشاركة الكينية في المؤتمر والتعاون في إطلاق عدد من المبادرات التي تهم القارة الأفريقية، حيث أشادت بالدعم الكبير الذي قدمته حكومة كينيا للبيئة خاصة على المستوى الإقليمي والتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، وتطلعها لاستكمال التعاون والدعم المتبادل.