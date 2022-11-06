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توافد ضيوف قمة المناخ على جناح مصر للطيران بالمنطقة الزرقاء بشرم الشيخ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توافد ضيوف قمة المناخ على جناح مصر للطيران بالمنطقة الزرقاء بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جناح مصر للطيران خلال فعاليات اليوم الأول في مؤتمر المناخ COP27 بالمنطقة الزرقاء المخصصة للخدمات إقبالًا من المشاركين بالمؤتمر من مختلف الدول، وذلك  للاستفسار عن خدمات مصر للطيران والاطلاع على برامجها المقدمة لضيوف المؤتمر وتعديل ومراجعة حجوزاتهم على رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية، والاشتراك في برنامج المسافر الدائم. 

 

ويتكون فريق عمل جناح مصر للطيران من المبيعات والحجز المركزي والتسويق بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصر للطيران لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وإجراءات الحجز لضيوف مصر المشاركين في الحدث.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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