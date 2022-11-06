التنسيق الحضاري يدرب مهندسي الأحياء على اشتراطات الجهاز للمناطق التراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورشة عمل اليوم، بالقلعة، بحضور مهندسين وعاملين بأحياء مصر القديمة، الخليفة، باب الشعرية، الوايلي، بولاق أبوالعلا وحي وسط، في مجالات الإسكان والتنظيم والإشغالات والإعلانات.

تم خلال الورشة، التعريف بدور الجهاز في الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة في ضوء التشريعات والقوانين المنظمة لذلك وتسليط الضوء على حدود وأسس الحفاظ على منطقة القاهرة التاريخية وتعديلاتها ومناقشة آلية وسبل التعاون بين الأحياء والجهاز لتطبيق الاشتراطات وأسس الحماية لمنطقة القاهرة التاريخية.

وذلك فى إطار جهود الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد ابو سعدة، للحفاظ على القيم الجمالية والتراثية، وفي ضوء تعديلات إشتراطات بعض المناطق ذات القيمة المتميزة والتي تم إعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحرصا من الجهاز على إيصال كافه الأدلة الإرشادية والاشتراطات التي أصدرها بهدف الحفاظ على المناطق ذات القيمه المتميزة وكذلك المباني ذات الطراز المعماري المتميز.