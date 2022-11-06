سيارة ميكروباص تتحول إلى قطعة خردة أعلى الدائري الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الدائرى الأوسطي بالجيزة، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطى ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص قادما من الجيزة اتجاه محور الضبعة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بنهر الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتدخلت أوناش إدارة المرور لتجنيب السيارة نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.