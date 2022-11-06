شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يواصل استقبال الوفود المشاركة فى قمة المناخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار شرم الشيخ الدولي، استمرار وصول الوفود المشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27 المقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويشهد مطارى القاهرة وشرم الشيخ تكثيفاً للرحلات الدولية والداخلية لمصر للطيران مع تزايد أعداد الوفود التى تصل إلى مصر من مختلف دول العالم للمشاركة فى قمة المناخ، حيث تنظم شركة مصر للطيران 250 رحلة لنقل المشاركين من مختلف دول العالم إلى مطارى القاهرة وشرم الشيخ.

ووجه وزير الطيران خلال جولته بمطارى القاهرة وشرم الشيخ بتقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف المؤتمر خلال الوصول والسفر، وحث العاملين على بذل قصارى جهدهم من أجل تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لجميع المسافرين والوفود المشاركة، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم والالتزام بتنفيذ كافة التعليمات والخطط البديلة التى تم وضعها مسبقا وفقا لمتطلبات التشغيل، بما يسهم فى التعامل السريع والفورى مع المواقف الطارئة، مشيداً بكفاءة واحترافية العاملين وأنهم على قدر كبير من المسئولية والتدريب، بما يؤكد جاهزية المطارات، ويزيد من كفاءة العمل فى كل المواقع، ويسهم فى ظهور المطارات المصرية بالصورة المشرفة اللائقة التى تليق بمكانة مصر الريادية والحضارية.