شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة تكنولوجيا المناخ تستعرض جهود المركز للتصدى للتغيرات المناخية أمام كوب27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس شبكة ومركز تكنولوجيا المناخ، عن تلقى 360 طلبا من 109 أطراف من البلدان النامية، بهدف دعم وتطوير القدرات المؤسسية للأدوات التحليلة والسياسات من أجل التكنولوجيات المناخية.

وقال رئيس شبكة ومركز تكنولوجيا المناخ، خلال فعاليات الدورة الـ 57 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ضمن فعاليات مؤتمر كوب 27، إن هناك مذكرة تفاهم بين مؤتمر الأطراف وبرنامج البيئة بالأمم المتحدة، لاستضافة الشبكة، مشيرا إلى تطوير برنامج عمل ثالث يتواءم مع اتفاقية باريس، والتركيز على 5 مجالات لتحول الأنظمة، وهي المياه والطاقة والغذاء والبنى التحتية والصناعات والرقمنة والمنظومات الوطنية لدعم الابتكار.

وأوضح أن هناك شراكة ومركزا في كوريا الجنوبية لتعزيز الروابط بين آليات التكنولوجيا والآليات المالية.