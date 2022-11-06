شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الأفريقى للعدالة على هامش قمة المناخ: مصر فرصة نادرة لسكان القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدوشي مهدي، أستاذ علوم البيئة بجامعة الأزهر، المسؤول العلمي لمؤسسة شباب بتحب مصر، إنه عندما استشعر الأشقاء الأفارقة بجدية العمل في مؤسسة شباب بتحب مصر، كان هناك دعما من تحالف العدالة المناخية PACJA.

وأكد مهدي على هامش المؤتمر الصحفي للتحالف الأفريقى للعدالة المناخية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، في المنطقة الخضراء، على دعم القيادة السياسية لكل عمل مؤثر.

وأضاف مهدي، انه على الأرض لدينا أعمال كثيرة، منها على سبيل المثال، مبادرة "اعرف محميتك"، لافتا إلى أن لديها نحو 30 محمية، ولحماية هذا الإرث كان لابد من السماع لأصوات أفريقيا في العالم، مشيرًا إلى أنه من بين أنشطته، تنظيم حملات نظافة لشواطئ البحار والأنهار، لافتا إلى اهتمامهم كمؤسسة بالتوعية المجتمعية للشباب بقضايا التغير المناخي والقضايا البيئية.

وأعرب عن شكره لتحالف العدالة المناخية في إفريقيا PACJA على دعمهم، لفعاليات وأنشطة مؤسسة شباب بتحب مصر في مجال العمل البيئي.

وفي ذات السياق، أوضح أوجستين جامشي، الرئيس التنفيذي للسياسات والتقنيات، بتحالف العدالة المتاخية في أفريقيا PADJA، أنه أمر هام التجمع في العمل البيئي وجذب الانتباه نحو المشكلات البيئية.

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ، هو مؤتمر لعرض مشاكل إفريقيا ووضع حلول لها، قائلا: إن مصر فرصة نادرة للشعب الإفريقي، ومن المهم تسليط الضوء على المشكلات البيئية في أفريقيا.

وأضاف أن اجندة مؤتمر المناخ وضعت في الاعتبار كل القضايا الأفريقية، حيث إنه لو لم نهتم بقضايا الشعوب الأفريقية سيتسبب ذلك في صعوبة وضع حلول لتلك المشكلات.

وقال: إن "أجندة مؤتمر المناخ تحمل كل الاماني الأفريقية.

من جانبها، قالت هبة ممتاز، مسؤول الاتصالات والعلاقات العامة في مؤسسة شباب بتحب مصر: إن المؤسسة شاركت مع منظمات المجتمع المدني عن التغيرات المناخية، وتوعية الشباب للمشاركة في صنع القرار.

وتابعت كنا نستهدف شباب من سن 18 عاما، وبدأنا توعيتهم بالعدالة المناخية وخطورة استخدام البلاستيك، ونظمنا زيارات إلى المحميات الطبيعية، ونظمنا برنامج تدريبي في 2019 حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول، وبدأ الشباب في عمل مبادرات ناشئة.

وأضافت ركزنا على إشراك النساء في قضايا التغيرات المتاخية، وكان من ضمن نتائجها إعادة تدوير زيوت الطعام وتحويلها الى صابون سائل، وبدأنا بعدها اشراك الشباب في المشاركة في المؤتمرات الخارجية، بحضور اكثر من 250 مشارك من الدول الافريقية والعربية، للتوعية بالقضايا البيئية، فضلا عن مبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضافت أن المؤسسة شاركت في مؤتمر المناخ الافريقي، ووصلت أعمالنهم إلى شباب الجامعات، وبدأوا العمل على أوراق سياسات عن قضايا أفريقيا بشكل عام، ونشر هذه الأبحاث.

وتابعت أن المؤسسة بدأت كذلك في توعية الأطفال بالقضايا المناخية، فضلا عن المشاركة في مؤتمر الشباب في دورته رقم 17، في المدينة الشبابية في شرم الشيخ، بحضور وزيري البيئة والشباب والرياضة.

وفي ختام المؤتمر تم تسليم خطاب بتوصيات المؤتمر لعرضه خلال مؤتمر المناخ.

وأشارت إلى تنظيم مسيرة للعدالة المناخية، شارك فيها اكثر من 500 مشارك، منذ يومين، طالبوا خلالها بالحفاظ على افريقيا من اثار الفيضانات والزلازل.