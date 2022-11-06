شيخ الأزهر يشيد بجهود البحرين في نشر قيم الأخوة والتسامح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)

أعرب شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب عن اعتزازه بالعلاقات بين الأزهر الشريف ومملكة البحرين، مشيدا بجهود المملكة في نشر قيم الأخوة والتسامح، وتنظيمها الراقي لملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، وكرم استضافتها للوفود المشاركة.

وأكد الإمام الأكبر خلال لقائه وزير المتابعة بالديوان الملكي البحريني الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، اليوم الأحد، وفقا لوكالة ألأنباء البحرينية، أن الجهود المخلصة في نشر قيم التسامح والعيش المشترك بين الشعوب تلقى قبولا وتأييدا عالميا.

من جانبه أكد وزير المتابعة بالديوان الملكي البحريني تقديره الكبير لجهود شيخ الأزهر في إبراز المفاهيم الصحيحة لديننا الإسلامي الحنيف وتقديره لما يبذله مجلس حكماء المسلمين تحت قيادته من جهود كبيرة ومؤثرة في تعزيز الأخوة الإنسانية ونشر سماحة الإسلام ومكافحة خطاب الكراهية، مشيدا بمخرجات ملتقى البحرين للحوار، مثمنا جهود الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر في تبنى قضايا الأمة العربية والإسلامية وعقد العديد من المؤتمرات العالمية، وهو ما يعكس عالمية الأزهر ورسالته الإنسانية لجمع الناس على القواعد الإنسانية المشتركة.